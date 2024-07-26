Врач объяснил, как сохранить здоровье печени

Врач-терапевт городской клинической больницы скорой медпомощи №25 Полина Бирюкова дала рекомендации, как правильно «ухаживать» за печенью.

© Волгоградская правда

Печень выполняет в организме около 500 разных функций, каждая из них регулирует работу других органов. Если в ней произойдет сбой, то от этого пострадает другая система.

Одна из главных функций печени - детоксикация. Она очищает кровь от ядов, токсинов и аллергенов, также при этом процессе происходит дезактивация гормонов и других биологически активных веществ.

Чтобы сохранить печень здоровой на долгие годы, нужно в первую очередь проанализировать свое питание. В рацион рекомендовано включить овощи, фрукты, нежирные белки, цельные зерна, ограничить употребление соли и сахара, а также соблюдать питьевой режим.

Также не стоит злоупотреблять алкоголем, ведь это приводит к повреждению печени, поэтому важно соблюдать умеренность или полностью отказаться от алкогольных напитков.

Кроме того, специалист порекомендовала добавить физические нагрузки, не злоупотреблять лекарствами и не пренебрегать медицинскими обследованиями и анализами.