Когда лучше всего чистить зубы утром: до или после еды

Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день. То есть утром и вечером. Но если с утра, то когда всё-таки лучше: до или после завтрака?

© Ferra.ru

Многие считают, что если чистить зубы после завтрака, то это поможет удалить с них налёт, надолго сохранит свежее дыхание. Однако они не знают, что на самом деле эмаль после еды какое-то время остаётся уязвимой. То есть чисткой зубов ей можно только навредить.

Если же зубы чистить до завтрака, то эмаль во время еды будет защищена от негативного воздействия. Однако многие не любят, что после этого остаётся привкус зубной пасты.

© karlyukav

А что же советуют дантисты? По их мнению, можно чистить что до, что после еды. Главное — подождать перед этой процедурой 20 минут.

Слишком же часто, после каждого приёма пищи, тоже чистить зубы нельзя. Это может привести к повреждению эмали, дёсен, истончению защитного слоя зубов. Исключение — это когда вы съели фастфуд или какие-то десерты.

Вы можете пользоваться в течение дня после еды специальными ополаскивателями. Однако щёткой всё равно зубы чистить нужно только дважды в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.