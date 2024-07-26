Специалист рассказал, как правильно питаться в жару

В жару многие люди предпочитают легкие и холодные блюда, но нужно также помнить, что организм для нормального функционирования должен получать из потребляемых продуктов энергию. О правильном питании в жаркую погоду рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что в жаркие дни не стоит переходить только на воду. Необходимо включить в рацион фрукты, ягоды, овощи. Они обеспечат организм влагой и необходимыми витаминами, микроэлементами. Летом особенно необходимы витамины С и Е, которые благотворно влияют на кожу и сердечно-сосудистую систему.

Если постоянно есть или пить холодное, организм может переохладиться. В ответ на это система терморегуляции поднимет температуру тела, от чего станет еще жарче. Врач отметила, что избыток холодных продуктов в жару только навредит.

Не стоит есть летом тяжелую жирную пищу и употреблять алкоголь, передает «Радио 1».

В свою очередь терапевт Юлия Чехонина отметила, что помогут побороть не только жажду, но и частично голод в жару кисломолочные несладкие напитки — кефир или питьевой йогурт без добавок, передает Царьград.

В жаркую погоду следует воздержаться от потребления салатов с майонезом и сладостей. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева.