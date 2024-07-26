Врач выделил девять основных правил купания

Собираясь на пляж, стоит пройтись по определённому алгоритму, который поможет сохранить здоровье и жизнь. Об этом рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. Специалиста цитируют «Аргументы и Факты» в пятницу, 26 июля.

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Эксперт выделил 9 основных правил:

Если пляж незнакомым — первым в воду идёт взрослый и определяет глубину, температуру, течение; Важно проверить, работает ли на пляже спасательный пункт; Убедитесь в чистоте воды. Это спасет вас и вашего ребёнка от множества заболеваний, инфекций, аллергии; Убедитесь, что ребёнок готов к посещению пляжа — он хорошо себя чувствует, вы взяли воду, крем с SPF, головной убор, солнечные очки и прочее; Нельзя купаться на голодный желудок и сразу после еды. Должен пройти час после того, как ребёнок поел. Самый лучший перекус на пляже — лёгкие фрукты и овощи; Во время купания ребёнок должен находиться в пределах видимости и слышимости. Родители не должны отвлекаться на телефон, ноутбук и стол с едой. Периодически окликайте малыша, чтобы убедиться, что всё хорошо; Обратите внимание на присутствие шумных компаний взрослых рядом с вашим ребёнком. Они могут быть пьяными или просто случайно задеть малыша и покалечить; Максимальное время нахождения в воде для ребёнка — 15-30 минут. В море при температуре выше +30 градусов — 45 минут; Обратите внимание на выход из воды, особенно если он не оборудован. Большинство травм можно получить именно в этот момент.

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