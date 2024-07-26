Врач посоветовал, как замедлить старение

Чтобы замедлить старение, нужно правильно питаться и заниматься физической активностью, рассказала KP.RU врач Инна Решетова. По ее словам, также необходим полноценный сон.

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Медик объяснила, что нужно следить за уровнем холестерина, глюкозы, за артериальным давлением и другими показателями работы организма. Также желательно проходить регулярные обследования, чтобы подольше сохранить молодость. Нужно помнить и о своих генетических особенностях.

Можно попробовать интервальное голодание, когда человек, например, в течение 8 часов ест, а потом в течение 16 часов — нет, отметила врач. Однако такой подход подойдет не всем.

"Польза такого подхода для замедления старения на биологическом уровне доказана, я поддерживаю этот метод. Но! Интервальное голодание подходит не всем. Для принятия решения о нем нужно знать особенности своего организма, имеющиеся заболевания и проконсультироваться с врачом", — добавила Решетова.



Ранее кардиолог доктор медицинских наук Людмила Саламатина сообщила, чтобы избежать проблем с сосудами, важно не только снизить потребление соли, сахара, трансжиров и насыщенных жиров, но и добавить в рацион богатые полезными жирами продукты. Речь, в частности, идет об орехах. Специалист отметила, что с питанием тесно связано опасное заболевание сосудов — атеросклероз.