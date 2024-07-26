Доктор рассказал, как оздоровить сердце

Чтобы оздоровить сердце, нужно отказаться от вредных привычек, рассказал в беседе с aif.ru старший преподаватель кафедры Сердечно-сосудистой хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Виктор Балдин. По его словам, именно здоровый образ жизни играет важную роль в восстановлении работы сердечно-сосудистой системы.

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Медик объяснил, что нужно нормализовать режим дня и добавить умеренные физические нагрузки. Также необходимо контролировать свои хронические заболевания.

Для профилактики инфарктов нужно придерживаться здорового питания, отметил Балдин. Особенно полезны продукты с жирными кислотами омега-3. На завтрак можно есть овсяную кашу или нежирные йогурты, поскольку они полезны для сердечников. Кроме того, рекомендуется добавить в рацион крупы, овощи, зелень, вишню, чернику, чернослив и апельсин, заключил медик.

Ранее главный кардиолог Крыма Валерий Садовой предупредил, что мужчины старше 40 лет и женщины старше 55 лет больше всех подвержены риску возникновения тромбозов и сопутствующих осложнений. По его словам, россиянам из этих групп риска ни в коем случае нельзя игнорировать частые для жаркого времени симптомы, такие как боль за грудиной и в области сердца, а также одышка.