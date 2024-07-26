Фитнес-тренер назвал способы поддерживать форму при работе в офисе

Чтобы поддерживать форму при работе в офисе, нужно делать перерывы и разминать мышцы и связки, поделился в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Максим Буденный. По его словам, самые простые упражнения можно делать прямо на рабочем месте.

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"Просто встаньте и пройдитесь, сделайте пару наклонов и скручиваний. Очень сильно страдает спина от долгой работы за компьютером, поэтому не давайте себе засидеться в одном положении. Только так можно сохранить осанку", — отметил тренер.



Он добавил, что если на спортзал не хватает времени, то ходить туда необязательно. Заниматься спортом и поддерживать форму можно и дома, выполняя несложные, но полезные упражнения.

"Скручивания, лежа на полу, укрепят спину и пресс. Можно закинуть ноги на диван, чтобы усложнить задачу. Литровые бутылки с водой используйте вместо гантелей. Разводите руки в стороны, чтобы напрягались дельты", — поделился Буденный.



Эффективное упражнение — приседания с нагрузкой, но для него лучше использовать уже пятилитровую бутылку, подытожил тренер.

Заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по ушу, 19-кратная чемпионка Европы Дарья Тарасова ранее рассказала, что такой вид спорта, как ушу, универсален для людей всех возрастов — от 3 и до 90+ лет. По ее словам, ушу учит владению своим телом и самообороне.