Диетолог объяснил, с чем не стоит смешивать виноград

Диетолог Белоусова посоветовала не сочетать виноград с молочными продуктами
Врач — диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что виноград плохо сочетается с некоторыми продуктами.
Чтобы избежать проблем с ЖКТ, не стоит употреблять виноград в сочетании с молочными и кисломолочными продуктами, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.
Исключение составляет сыр, который в сочетании с виноградом и орехами считается классическим французским десертом, отметила Белоусова.
Некоторые блогеры утверждают, что виноград плохо сочетается с огурцами и дыней. Однако это заблуждение, связанное с модой на раздельное питание, резюмировала диетолог.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о свойствах растворимого кофе.