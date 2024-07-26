Диетолог объяснил, с чем не стоит смешивать виноград

Врач — диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что виноград плохо сочетается с некоторыми продуктами.

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Чтобы избежать проблем с ЖКТ, не стоит употреблять виноград в сочетании с молочными и кисломолочными продуктами, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

Исключение составляет сыр, который в сочетании с виноградом и орехами считается классическим французским десертом, отметила Белоусова.

Некоторые блогеры утверждают, что виноград плохо сочетается с огурцами и дыней. Однако это заблуждение, связанное с модой на раздельное питание, резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о свойствах растворимого кофе.