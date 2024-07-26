Терапевт назвала главную ошибку при чистке зубов

Забота о ротовой полости невозможна без чистки языка, это одна из главных ошибок при чистке зубов, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, данная процедура помогает избавиться от остатков пищи, эпителия, а также микробов и бактерий.

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Гигиена ротовой полости невозможна без чистки языка, особенно при наличии налета. Это одна из главных ошибок при чистке зубов. Он часто является отражением нарушение хрупкого баланса микрофлоры ротовой полости и представляет собой скопление остатков пищи, слущенный эпителий, бактерии, — заявила Тимощенко.



Она отметила, что в качестве инструмента для очистки поверхности языка прекрасно подойдет мягкая силиконовая щетка на оборотной стороне зубной или специальные скребки. Собеседница подчеркнула, что при проведении процедуры нельзя допускать повреждения его поверхности.

Усердствовать не стоит, повреждения поверхности языка недопустимы. Счищайте только мягкий поверхностный налет, не травмируя вкусовые сосочки. Не следует часто использовать антисептики для ополаскивания полости рта, так как они могут подсушивать слизистую и вызывать дополнительное ее истончение, — подытожила Тимощенко.



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