Диетолог перечислил лучшие продукты для женской молодости

Врач-нефролог, диетолог Анна Коробкина рассказала о продуктах, которые необходимы женскому организму для поддержания красоты и молодости.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, важно, чтобы в рационе были продукты, богатые аминокислотами, например — морепродукты, такие как креветки, гребешки и мидии. Также сохранить молодость поможет таурин, который предотвращает окислительный стресс и старение клеток.

Помимо этого, полезными свойствами для женщин обладает пролин, который напрямую влияет на регенерацию клеток. Он содержится во всех белковых продуктах, например, в яйцах.

Лейцин в свою очередь поддерживает тонус мышечной ткани и регулирует жировой обмен. Он содержится в колбасе, так как в ней присутствуют мясо и соя, однако нужно выбирать изделие с наиболее натуральным составом.

Высокое содержание глицина, который улучшает проведение нервных импульсов, когнитивные способности и внимание, содержится в орехах. А метионин, который участвует в обмене жиров, фосфолипидов и гормонов, а также регулирует процесс детоксикации организма, содержится в сое и молоке, передает «Доктор 24».

Несбалансированное питание и нехватка необходимых организму микроэлементов могут стать причинами преждевременного старения. О том, как сделать свой рацион более сбалансированным и дольше сохранять молодость, рассказали врачи-диетологи.