В баню пора: почему важно ходить в сауну после тренировок

После тренировок важно наладить процессы организма и сходить в баню. Об этом «Газете.Ru» рассказал идеолог банного комплекса Siberia Нестор.

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«Самое важное — восстановление. После интенсивных тренировок мышцы подвергаются микротравмам. Пар улучшает кровь и помогает расслабить напряженные мышцы, что ускоряет восстановление», — начал он.



Банщик также обратил внимание на момент детоксикации в бане после тренировок.

«Высокая температура помогает выводить токсины, что особенно важно для спортсменов. Чистое тело — это залог здоровья и успеха на соревнованиях», — добавил он.



Эксперт также подчеркнул, что баня улучшает тонус и оказывает релаксирующий эффект.