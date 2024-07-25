В баню пора: почему важно ходить в сауну после тренировок

Банщик Нестор посоветовал после тренировок ходить в баню для детоксикации
После тренировок важно наладить процессы организма и сходить в баню. Об этом «Газете.Ru» рассказал идеолог банного комплекса Siberia Нестор.
«Самое важное — восстановление. После интенсивных тренировок мышцы подвергаются микротравмам. Пар улучшает кровь и помогает расслабить напряженные мышцы, что ускоряет восстановление», — начал он.
Банщик также обратил внимание на момент детоксикации в бане после тренировок.
«Высокая температура помогает выводить токсины, что особенно важно для спортсменов. Чистое тело — это залог здоровья и успеха на соревнованиях», — добавил он.
Эксперт также подчеркнул, что баня улучшает тонус и оказывает релаксирующий эффект.
«Регулярные посещения бани способствуют улучшению обмена веществ и повышению общего тонуса организма. Также баня — уменьшение стресса и улучшение психоэмоционального состояния важны не только для подготовки, но и для достижения высоких результатов», — заключил он.