Тренер дал советы по сохранению формы при офисной работе

Фитнес-тренер Максим Буденный дал советы по сохранению формы при офисной работе. Его слова приводит «Подмосковье сегодня».

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Буденный посоветовал делать небольшие перерывы в рабочей деятельности, чтобы размять мышцы и связки. Он обратил внимание на то, что при сидячей работе больше всего страдает спина, поэтому следует делать наклоны и скручивания.

Дома тренер рекомендовал также выполнять скручивания. Кроме того, необходимо разводить руки в стороны, чтобы напрягались дельты. Вместо гантелей можно использовать литровые бутылки с водой. Последним эффективным упражнением эксперт назвал приседания с нагрузкой в виде пятилитровой бутылки воды.

Ранее журналисты Men Today назвали способы сохранить здоровье офисным работникам. Чтобы остаться здоровым, рекомендуется больше двигаться по рабочему пространству. Необходимо выбирать лестницу вместо лифта и стараться обедать в месте, которое находится подальше от офиса.