Грибы давно известны своими питательными качествами и уникальными вкусовыми свойствами, но недавние исследования выявили еще одну важную особенность — их способность улучшать когнитивное здоровье. Согласно порталу Only My Health, содержащиеся в грибах биоактивные соединения обладают потенциалом поддерживать мозговую функцию, снижать воспаление и способствовать психическому благополучию. Кроме того, биоактивные соединения в грибах обладают нейропротекторными (защищает нейроны от поражения различными эндогенными нейротоксическими факторами и уменьшает токсические эффекты психотропных веществ) свойствами, которые способны защищать мозг от окислительного стресса, являющийся основным фактором в развитии болезней Альцгеймера и Паркинсона. О том, какими полезными свойствами обладают грибы — в материале URA.RU.

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Противовоспалительные свойства

Грибы, особенно такие, как рейши и чага, обладают мощными противовоспалительными свойствами. В грибах содержатся полисахариды и тритерпены. Они уменьшают воспаление в мозге, таким образом защищая от снижения когнитивных функций и поддерживая здоровье мозга.

Улучшение памяти и обучения

Некоторые грибы могут улучшить память и способность к обучению. Например, в исследованиях на животных было доказано, что ежовик гребенчатый улучшает память распознавания и способствует росту клеток мозга. Исследования на людях также показали, что употребление этого гриба улучшает когнитивные функции людей с легкими когнитивными нарушениями.

Поддержка психического здоровья

Грибы способны балансировать настроение и уменьшать симптомы тревоги и депрессии. Такие грибы, как рейши и кордицепс, помогают организму адаптироваться к стрессу. А снижение уровня стресса приводит к улучшению когнитивных функций и общего психического благополучия.

Улучшение связи между кишечником и мозгом

Через путь кишечник-мозг микробиота кишечника влияет на работу мозга. Грибы же действуют как пребиотики и способствуют росту полезных бактерий кишечника. При здоровом микробиоме кишечника улучшается настроение и когнитивные функции и снижается риск нейродегенеративных заболеваний. Так, грибы поддерживают здоровье кишечника и в то же время косвенно способствуют улучшению работы мозга.