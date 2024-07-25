Кому полезна йога в гамаках

Аэро-йога — это то же самое, что и йога, но с использованием гамака или йоговских качелей (подвешенных к потолку), позволяющих выполнять разнообразные асаны, которые невозможно сделать на традиционном коврике. Это смесь йоги и пилатеса, воздушного искусства и акробатики.

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Для многих людей, как ни странно (посмотрите на фотографии!) воздушная йога является более доступной, чем традиционная, и обладает рядом преимуществ, которые заставят вас как можно скорее попробовать этот более легкий вариант стать артистом на трапеции.

Улучшение кровообращения

«Воздушная йога помогает перемещать „застойную“ кровь в организме. Способствуя здоровой циркуляции крови, воздушная йога может помочь в борьбе с болезнями сердца и, кроме того, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Переворачивания в воздухе временно улучшают кровообращение, а в долгосрочной перспективе могут придать вам больше энергии и концентрации внимания», — рассказывает фитнес-тренер Наталья Романова.



Стимулирование пищеварения

Ваше тело испытывает всевозможные движения и растяжки, которые помогают стимулировать пищеварительную систему. Воздушная йога может помочь вам избавиться от таких проблем, связанных с пищеварением, как запоры и несварение желудка. Некоторые йоги считают, что растяжка может расслабить живот и облегчить синдром раздраженного кишечника.

Декомпрессия позвоночника

«Еще одна польза для здоровья, которую приносит йога в гамаках, — это декомпрессия позвоночника. Переворачивания во время занятий выравнивают ваше тело, и в первую очередь позвоночник. Когда вы стоите, ваш позвоночник, как правило, сжимается и разжимается, в то время как висение вверх ногами позволяет телу и позвоночнику вернуться в свое первоначальное и естественное положение», — объясняет Наталья.



Свободное висение позволяет позвоночнику удлиняться, а уменьшение нагрузки на спину при выполнении этих упражнений снимает напряжение и в тазобедренном суставе. Больше никаких болей в спине после занятий в тренажерном зале!

Улучшение баланса

Упражнения против силы тяжести улучшают равновесие и устойчивость во время повседневной деятельности.

«Это очень важно, особенно в пожилом возрасте, когда вы становитесь более склонны к несчастным случаям, а время восстановления после травм значительно увеличивается», — подчеркивает тренер.



Омоложение организма

Улучшение работы кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем помогает бороться со старением и его симптомами.

Психические преимущества: улучшение работы мозга

Инверсии (когда мы висим вверх ногами) увеличивают приток крови к мозгу, обеспечивая его большим количеством кислорода, что: заставляет его работать быстрее и эффективнее, повышает умственную концентрацию, улучшает память, повышает умственную концентрацию и ясность мыслей.

«Спорт вообще укрепляет нейронные связи и улучшает память — а воздушная йога сделает вас умнее и позволит дольше сохранять работоспособность мозга», — говорит Наталья.



Снижение стресса

Медитативное состояние, которому способствует йога, помогает бороться со стрессом в течение дня, что позволяет восстановить эмоциональную систему и повысить творческий потенциал. Регулярные занятия воздушной йогой улучшают настроение и просто позволяют получать больше удовольствия от жизни. Тревога, депрессия и перепады настроения останутся в прошлом, как только вы начнете заниматься воздушной йогой.

Помощь при бессоннице

Переворачивание уменьшает мышечное напряжение, что способствует лучшему сну. Воздушная йога, как и многие другие тренировки для тела, стимулирует выделение гормонов счастья, таких как эндорфины и серотонин, благодаря чему вы чувствуете себя энергичнее днем и спокойнее ночью.

Улучшение концентрации внимания

«Когда вы пробуете новый вид упражнений, ваш мозг учится чему-то новому. С воздушной йогой концентрация внимания улучшается, потому что вы, вероятно, не привыкли к упражнениям йоги, которые вам предстоит выполнять. Таким образом, вы лучше осознаете положение своего тела и даже сможете по-новому взглянуть на другие аспекты жизни», — утверждает Наталья.



Укрепляет и тонизирует основные мышцы

Воздушная йога рекомендуется всем, в том числе и тем, кто занимается другими видами спорта, потому что тренировка основных мышц представляет собой отличную перекрестную тренировку. Именно основные мышцы часто задействуются при балансировке во время занятий воздушной йогой, и вы становитесь сильнее в целом.