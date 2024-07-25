Эксперты назвали универсальный вид спорта для всех возрастов

Дисциплина ушу отлично подходит в качестве спорта для россиян всех возрастов, сообщила заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по ушу, 19-кратная чемпионка Европы, лектор Российского общества «Знание» Дарья Тарасова. Ее слова приводит «ФедералПресс».

Тарасова отметила, что благодаря ушу человек учится владению своим телом, навыкам самообороны. Также этот вид спорта помогает улучшить телосложение.

По ее словам, во время занятий стабилизируется психологическое состояние, повышается гибкость и сила мышц. Ушу очень разнообразно, поэтому каждый может выбрать свою дисциплину, отметила она.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в бесплатном ЗОЖ-марафоне «Дарите время семье» участвуют более 15 тысяч москвичей.