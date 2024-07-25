Диетолог объяснила, помогает ли интуитивное питание сбросить вес

Диетологи Эвелин Трибол и Элис Реш разработали метод интуитивного питания. Он основан на формировании здоровых отношений с едой благодаря заботе о себе, осознанности вместо подсчёта калорий или контроля порций.

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Интуитивное питание — это способ питания, который побуждает прислушиваться к естественным сигналам голода и сытости. Идея его состоит в том, что вам нужно есть, когда вы голодны, и прекращать, когда почувствуете сытость.

В основе интуитивного питания лежат 10 принципов. К ним относятся отказ от диетического мышления (от идеи, что нужно следовать диетам, чтобы быть здоровым), уважение чувства голода и сытости и пр.

Цель такого варианта питания — примириться с едой, позволяя себе наслаждаться всеми её видами, не разделяя их на плохие и хорошие.

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Интуитивное питание действительно может помочь с потерей веса. Оно способствует всестороннему более здоровому отношению к еде и к телу. Благодаря этому вы не будете переедать, станете есть более сбалансированно.

Поскольку вы позволяете себе наслаждаться всеми видами пищи, у вас будет меньше стресса, ниже риск эмоционального переедания.

Исследования показывают, что люди, следующие интуитивному питанию, подтверждают его эффективность в содействии как физическому, так и психическому благополучию. Такие люди обычно имеют более здоровый вес тела, лучшее психологическое здоровье, более позитивное отношение к еде. Интуитивное питание также связано с более низким индексом массы тела (ИМТ) и сниженным риском возникновения расстройств пищевого поведения. Выявили исследования и положительное влияние интуитивного питания на психическое здоровье человека.

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