Гастроэнтеролог поведал об уникальных свойствах арбузов

Арбузы содержат аминокислоту аргинин, которая незаменима для роста детей, рассказала гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что в период развития детский организм не может вырабатывать данную аминокислоту самостоятельно.

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"Аргинин в составе арбуза делает его особо полезным для детского питания. В период роста детский организм не может вырабатывать эту аминокислоту самостоятельно. В организм ребенка аргинин попадает сначала с грудным молоком, а затем с прикормом, в частности с арбузным соком", — пояснила Сухорукова.



Врач подчеркнула, что арбузы также способствуют качественному изменению метаболизма на клеточном уровне. Кроме того, по ее словам, лизин улучшает усвоение кальция и эластичность сосудов, а треонин помогает синтезировать белок. Она уточнила, что с его помощью печень очищается, а кожа становится ухоженной.

"Аминокислота изолейцин регулирует клеточные обменные процессы. Она жизненно необходима людям, обильно употребляющим в пищу жиры и углеводы. Препятствует возникновению диабетического кетоацидоза — нарушению обмена веществ из-за недостатка инсулина", — добавила специалист.



Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее посоветовал покупать арбузы в период с 1 августа по 5 сентября. Парламентарий уточнил, что с середины июля до конца августа плоды достигают своей спелости и обладают максимальным содержанием сахаров.