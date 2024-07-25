Человеку допустимо съедать максимум два яблока в день, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова. Она отметила, что «передозировка» этих фруктов чревата массой опасностей, включая гастрит, язву желудка и воспаление в желчном пузыре.

Избыточное количество яблок может обострить колит, язву и гастрит или спровоцировать воспаление в желчном пузыре, поэтому не больше двух яблок в день. В ином случае из-за высокого содержания фруктовых кислот яблоки раздражают ЖКТ. Также фруктовые кислоты весьма быстро способны разрушить зубную эмаль. Поэтому врачи рекомендуют после поедания яблока прополоскать рот водой, — объяснила Сухорукова.



По ее словам, яблоки лучше есть максимально свежими, чтобы получить как можно больше витамина C. Врач напомнила, что данный фрукт не стоит резать на кусочки.

Есть эти фрукты лучше максимально свежими — тогда в них больше витамина С. Резать яблоко на кусочки не стоит — измельчение снижает количество аскорбинки. И наконец, лучше употреблять фрукт с кожурой, если нет проблем с ЖКТ (там больше всего полезных веществ), и даже вместе с косточками, в которых есть йод, а также гликозид амигдалин, считающийся противораковым витамином В17, — подытожила Сухорукова.



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