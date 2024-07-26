Офтальмолог объяснил, как смотреть телевизор без вреда для здоровья

Длительный просмотр телевизора может нанести вред зрению, осанке и общему самочувствию, предупредила главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян правильно смотреть телевизор без вреда для здоровья.

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Врач рассказала, что просмотр телевизора в темноте и на слишком близком расстоянии может навредить зрению. По ее словам, расстояние от глаз до экрана должно составлять не менее трех метров, а в комнате должен находиться дополнительный источник света, иначе глаза будут перенапрягаться.

Не менее важно следить за своей позой во время телепросмотра, продолжила офтальмолог. Недопустимо длительное пребывание в сгорбленном, неудобном положении. Санторо объяснила, что такая поза может привести к болям в спине и шее, а также сказаться на состоянии зрения.

«Особое внимание следует уделить длительности сеансов телепросмотра. Детям до семи лет рекомендуется не более получаса в день, людям старшего возраста — не более полутора часов непрерывно, то есть примерно один фильм в день», — Элина Санторо, офтальмолог.



Ранее офтальмолог Александр Кусков предупредил об опасности внезапного улучшения зрения. По его словам, такая перемена в состоянии здоровья глаз может быть признаком катаракты.