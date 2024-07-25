Как охладиться под вентилятором и не заболеть

Врач Бурнацкая: вентилятор нужно ставить на расстоянии 2 м. При спасении от летней жары все средства хороши, и нередко в арсенале россиян оказываются вентиляторы — они мобильные, бюджетные и эффективные. Однако если пользоваться ими бездумно, то можно простудиться и испортить себе лето (или даже отпуск). О том, как этого избежать, и рассказала терапевт.

© РИА Новости

Как пользоваться вентилятором

По словам терапевта Светланы Бурнацкой, спастись от жары можно с помощью вентилятора, но только если правильно им воспользоваться, сообщил РИАМО. Вентилятор нужно устанавливать на расстоянии в 2 метра и направлять поток воздуха в сторону от себя, иначе легко продует.

Как пользоваться кондиционером

Сплит-системы и кондиционеры должны располагаться под потолком и дуть вверх, способствуя циркуляции воздуха. Это же правило касается и кондиционеров в машине. Температуру стоит выставлять от 21 до 24 градусов.

Открытые окна

Во время жарких периодов полезно открывать окна для проветривания, но в моменты прохлады, например, ночью. А вот спать с открытым окном нужно аккуратнее, важно не устраивать сквозняк. А если без него никак, то не стоит спать на полу, где проходит основной поток холодного воздуха. При этом нужно закрываться от сквозняка тканью — одеждой или одеялом.