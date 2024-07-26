От сна до болезней сердца: врач назвал плюсы отказа от алкоголя

Отказ от употребления алкоголя может снизить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем, улучшить вашу сексуальную жизнь и сэкономить ваши деньги. Врач-терапевт Анна Баркулова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что происходит, когда вы бросаете пить, и как организм реагирует на отказ от алкоголя.

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Специалист перечислила основные преимущества трезвого образа жизни:

Больше никакого похмелья

Вместо того чтобы чувствовать тошноту, усталость и вялость после обильной выпивки, вы будете более отдохнувшим и продуктивным с утра.

Улучшение психического здоровья

Во время опьянения может казаться, что алкоголь улучшает настроение, однако при длительном употреблении он, напротив, усиливает симптомы тревоги и депрессии, а также сам может являться депрессантом и быть причиной психических расстройств.

Улучшение сна

Алкоголь оказывает седативный эффект на нервную систему, из-за этого многие думают, что после его употребления сон будет лучше, однако это не так. Алкоголь увеличивает фазу медленного (глубокого) сна и уменьшает фазу быстрого сна, в которую как раз и происходит восстановление нервной системы. Поэтому человек просыпается уставшим и раздраженным.

Улучшение состояния кожи

Алкоголь вызывает сильное обезвоживание, что приводит к сухости и тусклости кожи, к отекам, мелкие морщины становятся более заметными. Также алкоголь может привести к развитию такого заболевания, как розацеа, которое сначала проявляется румянцем на лице, а позже из-за расширения сосудов вызывает стойкое покраснение кожи лица.

Снижение веса

Алкоголь снижает уровень глюкозы в крови, что приводит к усилению голода, желанию «закусывать», к тому же некоторые алкогольные напитки высококалорийные сами по себе (сладкие коктейли, пиво).

Улучшение сексуальной жизни

Употребление алкоголя может приводить к эректильной дисфункции у мужчин, к снижению либидо.

Снижение рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление алкоголя провоцирует образование атеросклеротических бляшек в сосудах, повышение артериального давления, что может привести к инфарктам и инсультам.