Как получить красивую улыбку

Элайнеры и брекеты одинаково эффективно исправляют проблемы с зубами, но у каждой из этих систем есть и недостатки, рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич. Их удобство и эффективность врач оценил в беседе с «Лентой.ру».

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Врач заявил, что разница между брекетами и элайнерами в том, что первые всегда заметны, а вторые практически невидимы во рту. К тому же людям, носящим брекеты, необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта, иначе кариес будет стремительно развиваться. Элайнеры же не требуют особого ухода — достаточно обычных ежедневных процедур, добавил Тумашевич.

Снять брекеты самостоятельно невозможно, поэтому врач будет уверен, что пациент полностью пройдет курс лечения. При ношении элайнеров требуется самодисциплина. Их нужно снимать во время еды, а после не забывать надевать, - Артур Тумашевич, стоматолог, ортопед, хирург



При этом даже у самых дорогих брекетов есть значительный недостаток, предупредил врач. Их ношение часто приводит к кариесу, заболеваниям десен, подвижности зубов, образованию белесых пятен. Тумашевич отметил, что многие специалисты рекомендуют использовать элайнеры, поскольку работать с ними проще, быстрее и безопаснее. Кроме того, нет необходимости устранять последствия коррекции, поэтому в итоге лечение стоит дешевле.

В заключение врач добавил, что брекеты — агрессивный, но более дешевый по сравнению с элайнерами способ лечения.

Ранее Артур Тумашевич перечислил три вредящие здоровью стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.