Диетолог призвала кидать дротики для купирования тяги к сладкому из-за стресса

Также можно совершить прогулку.

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Не стоит «заедать» тревогу.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Нурия Дианова.

«Когда испытываете любой стресс, главное не пойти и не съесть сладкое. Не нужно заедать стресс. Самое простое — в ближайшем моменте совершить физическую работу — пройтись, пойти в дальний туалет. В этот момент происходит выброс кортизола. Когда мы ходим, у нас сокращается квадрицепс, а это самая большая мышца в теле. Она использует кортизол, как стимулирующий гормон на совершение физической работы. Можно также покидать дротики в момент стресса, можно представить, что на дротике весь ваш негатив. Также можно грушу побить. Здесь не подходят йога и медитация, только если человек уже на таком уровне, что умеет себя контролировать».



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