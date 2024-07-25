Заслуженный мастер спорта рассказал, как прогулка заменяет спортзал

Ежедневная прогулка может заменить тренировки в фитнес-зале. Как рассказала «ФедералПресс» заслуженный мастер спорта, лектор Российского общества «Знание» Дарья Тарасова, в зависимости от поставленной цели можно самостоятельно регулировать, с какой интенсивностью ходить, по какой местности и как долго это делать.

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«На работе я поднимаюсь пешком с 1-го этажа на 5-й в течение всего дня. Иногда идет нагрузка больше той, чем если бы я нагружала себя в зале. Калорий точно сжигается больше с такой ходьбой. И даже если мы не берем во внимание прогулку как нагрузку, то ходьба улучшает настроение, дает время «проветрить» голову», – отметила Тарасова.



По словам спортсменки, бег или другие подобные нагрузки доступны далеко не всем, а ходьбой можно заниматься в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Кроме того, ежедневная прогулка хорошо укрепляет иммунитет.

«Своим ученикам и их родителям я всегда советую ежедневно найти время на прогулки. В комплексе с правильным питанием и здоровым сном они укрепят здоровье каждого человека!» – рассказала Дарья Тарасова.



Напомним, о пользе прогулок говорят и другие эксперты. Так, врач-эндокринолог Зухра Павлова советует любителям спортивных занятий заменить их в жаркую погоду на неспешную прогулку.