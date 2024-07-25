Врачи назвали восемь продуктов, снижающих холестерин

Повышенный уровень холестерина приводит к самым неприятным последствиям. Питание напрямую связано с опасным сосудистым заболеванием — атеросклерозом. Портал 74.ru выделил восемь продуктов, которые помогут дольше поддерживать здоровье сосудов.

© Вечерняя Москва

В результате недуга сосуды способны сузиться, могут образоваться тромбозы, закупориться артерии. Из-за этого кровь перестает поступать к органам, и те погибают.

Бобовые, рыба, растительное масло, овсянка, ячневая каша, авокадо, свекла, помидоры — все перечисленные продукты стимулируют работу организма и хороши для профилактики образования плохого холестерина. Однако, как отмечают специалисты, коррекция рациона — лишь половина дела. Стоит в целом посмотреть на образ жизни и обратить особое внимание на вредные привычки, передает издание.

Врач-эндокринолог Мария Калошина заявила о пользе жирных сортов рыбы: содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты уменьшают уровень усталости и улучшают работу головного мозга. По ее словам, мясо в рационе должно быть нежирным: предпочтительны курица и индейка. Специалист считает, что прилив энергии и бодрости в течение дня смогут обеспечить яблоки, апельсины и жирная рыба.

Чтобы избежать проблем с сосудами, важно также снизить потребление соли, сахара, трансжиров и насыщенных жиров, а также добавить в рацион продукты, насыщенные полезными жирами, считает кардиолог, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.