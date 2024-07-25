Врач объяснила, помогает ли лимон похудеть

По словам доктора Эмель Алпхан, употребление лимона или лимонного сока само по себе не приведёт к снижению массы тела. Снижение веса может происходить, если организму не хватает каких-то питательных веществ, чтобы компенсировать нехватку энергии.

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В действительности лимон никак не влияет на снижение веса. Этот фрукт не способен растворять жир.

Для подавления чувства голода вместо нездоровой пищи лучше съесть фрукты. Правда, в этом случае вы и много энергии тоже не получите.

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Различные детокс-воды тоже не работают. Смеси, которые добавляют в такие напитки, просто делают их ароматнее и увеличивают потребление жидкости.

В последнее время стала популярна вода с добавлением фруктов, овощей, зелени. Перед созданием такого напитка убедитесь, что все ингредиенты хорошо вымыты.

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