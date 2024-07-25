Фитнес-тренер дала советы желающим накачать руки мужчинам

Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы мужчинам, которые хотят накачать сильные и рельефные руки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Как отметила специалист, во время тренировок нужно делать упор на бицепс и трицепс.

«Именно эти мышцы делают руки визуально красивыми и подтянутыми. Но выполнение каждого упражнения на данную мышечную группу требует правильной техники. Поэтому лучше начать с минимального веса», — заявила тренер.



Она также перечислила лучшие упражнения на эти группы мышц.

«Подъем штанги стоя, подъем штанги на бицепс обратным хватом, упражнение "молотки", французский жим, разгибание рук с упором в скамью на трицепс и разгибание рук в кроссовере с канатной рукоятью», — заявила Соболь.



Тренер добавила, что все упражнения нужно выполнять плавно и в среднем темпе.

«Плавно опускаем руки, если делаем упражнение на бицепс, и плавно уводим руки назад, если тренируем трицепс», — отметила Соболь.



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