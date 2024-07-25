Кардиолог раскрыл крайне неприятный факт о безалкогольном пиве

Безалкогольное пиво не поможет избавиться от физической зависимость от спиртного, рассказал NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. Он отметил, что данный напиток способен снять лишь психологическую тягу.

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Пивом злоупотреблять вредно. Оно очень калорийное. Напрямую это не вредит внутренним органам человека, но может провоцировать ожирение. Выражение «пивной живот» не зря бытует. Психическую зависимость от алкоголя безалкогольное пиво убирает, но не физическую. Вкус, запах напитка — все как обычно, как он привык. Рано или поздно человек все равно пойдет и купит алкоголь, — добавил Шехян.



Накануне команда немецких ученых из университета Виттен-Хердеке в Германии заявила о неверности устоявшегося мифа о том, что слабоалкогольные напитки не стоит употреблять после крепких. До этого считалось, что из-за такой манеры выпивать возникает сильное похмелье, однако оно появится в любом случае, если выпить больше нормы, резюмировали ученые.

Ранее сообщалось, что привычка мужчин сидеть с пивом у телевизора снижает уровень либидо и влияет на частоту смены настроения, а также на уровень тестостерона. Для нормализации уровня данного гормона следует отказаться от курения и алкоголя, а также наладить режим сна, заключили медики.