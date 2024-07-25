Названы полезные для здоровья свойства черной смородины

Долголетие человека зависит от большого количества факторов. Однако наиболее важный из них — это правильное питание.

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Учёные в ходе одного исследования обнаружили несколько полезных свойств чёрной смородины и описали, как она влияет на артерии. Всего за семь дней употребления этой ягоды должно улучшиться кровообращение, а организм станет моложе на 10 лет. Об этом говорит Марк Виллемс, профессор физиологии и спорта.

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Вещества в составе экстракта чёрной смородины защищают от патологий сердечно-сосудистой системы, которые приводят к повышению кровяного давления. Также эта ягода считается отличным источником калия и линоленовой кислоты (ГЛК).

При этом на здоровых людей чёрная смородина особо никак не влияет, а вот у тех, кто страдает повышенным давлением, она воздействует на его причину.

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