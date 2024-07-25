Врач-диетолог рассказала, можно ли есть мороженое на диете

В жару самым желанным лакомством является мороженое, но люди, соблюдающие диету, часто отказывают себе в этом холодном удовольствии. Врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог Анна Коробкина рассказала, можно ли есть мороженое тем, кто следит за весом.

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Главное, вписать этот десерт в свою норму калорий. Мороженое, в принципе, является полноценным блюдом с белками, жирами, углеводами. Оно даже содержит кальций благодаря молоку в составе.

По словам Анны Коробкиной, если вы противник сахара и органичиваете его в рационе, то на рынке есть множество подходящих для вас вариантов. Обратите внимание на состав: выбирайте лакомство с сахарозаменителями и подсластителями (эритрит, инулин, стевия).