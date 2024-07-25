Перечислены опасные для здоровья последствия ограничительных диет

Необдуманные ограничительные диеты опасны для человека и дают кратковременный, нестойкий и ничем не закрепленный эффект, заявила NEWS.ru диетолог-эндокринолог и health-коуч Наталья Лазуренко. По ее словам, подобные диеты не устраняют причину набора веса и не учитывают потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах. В результате, как отметила специалист, организм набирает еще больше лишних килограммов, теряя мышечную массу.

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Во время диеты организм снижает вес за счет жидкости и мышц. Неправильно собранный пищевой формат заставляет организм включать экономный формат и тратить то, что ему проще всего потратить, в частности мышечную ткань. Ограничительные диеты ужасны тем, что они очень сильно могут повлиять на мышечное волокно, приводят к развитию диетологической саркопении, когда человек переходит из одной диеты в другую. У него есть избыток жировой ткани, но мышц при этом тоже мало. Это очень опасно для организма, — отметила Лазуренко.



Диетолог напомнила, что мышечный каркас нужен для защиты внутренних органов организма и обеспечения жизнедеятельности сердечно сосудистой системы. При потере мышечной массы у человека появляются риски развития заболеваний сердечно сосудистой и легочной системы, а также желудочно-кишечного тракта. Лазуренко отметила, что выбор диеты и ее регулировка полностью лежит на враче.

Ранее Лазуренко рассказала, что резкий отказ человека от полноценного питания и группы продуктов является самой частой и опасной для здоровья ошибкой при похудении. По ее словам, якобы полезные и эффективные диеты на просторах интернета не учитывают потребности человека в витаминах и микроэлементах.