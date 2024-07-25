Доктор объяснил, как отвар из крапивы способствует снижению сахара в крови

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что в листьях крапивы содержатся полезные витамины A, C и K и минералы, такие как железо, кальций, магний.

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Кроме того, в листьях растения есть полезные антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды — благодаря такому составу крапива обладает лечебными свойствами, объяснил он в беседе с газетой «Известия».

Растение употребляют внутрь в виде отвара или чая.

«Крапива уменьшает воспаление, помогает нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с сахарным диабетом», — рассказал врач.



Кроме того, крапива повышает уровень гемоглобина и оказывает общеукрепляющее действие на иммунную систему, добавил специалист.

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