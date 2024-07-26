Эксперт посоветовал заедать копченую рыбу картофелем

Чрезмерное употребление вяленой и копченой рыбы грозит повышением давления и увеличением риска гипертонии, а это факторы, ведущие к инсульту. В таких продуктах содержится большой объем соли – порой превышающий суточный показатель. Об этом в ходе беседы с радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

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Снизить вред от соли поможет добавление к такой рыбе большого количества овощей, богатых калием.

«Например, если вы едите картошку в мундире, то вы получаете достаточно большую порцию калия, и лишняя соль, которая поступит с вяленой или копченой рыбой, будет несколько нейтрализована», - подчеркнул он.



Одно из худших сочетаний – это копченая рыба с пивом. Алкогольный напиток усиливает негативное воздействие продукта на организм. Соль заставляет жидкость усиленно циркулировать в кровяном русле, то есть эффект повышения давления оказывается двойным, пояснил Малоземов