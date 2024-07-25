Онколог назвал продукт, отказ от которого продлевает жизнь на 30 лет

Каждый человек может отказаться от вредных привычек, изменить свой рацион и прожить дольше. Так, отказ от сахара продлевает в жизнь в среднем на 20–30 лет, считает доктор медицинских наук, врач-онколог Марк Гадзиян.

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"Если человек откажется от искусственных сладостей после 40 лет (мед и фрукты можно есть в умеренных количествах), то он проживет на 20–30 лет дольше", — объяснил эксперт.



Доктор отметил, что отказ от сахара значительно снижает риск развития диабета, ожирения, онкологии и многих других распространенных заболеваний. Полностью исключить из рациона продукты с добавленным сахаром не получится. Однако то количество сладкого, которое люди обычно съедают за день, значительно превышает суточную норму и сильно вредит здоровью, написал Марк Гадзиян в своем Telegram-канале.

Несмотря на значительный прогресс медицины в изучении и лечении злокачественных опухолей, полностью избавить человечество от рака пока невозможно. Однако ученым удалось выяснить, какие изменения в образе жизни человека помогают предотвратить до 40 процентов случаев заболевания онкологией.