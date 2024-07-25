Должны ли лысые люди мыть голову

Лысые люди должны мыть голову не реже, чем граждане с шевелюрой, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева. Медик объяснила, что пациентам без волос лучше предпочесть гипоаллергенные шампуни, подходящие конкретному типу кожи.

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Шампуня потребуется мало, но совсем отказываться от него не следует, если на голове имеются хоть какая-нибудь растительность. Лучше выбрать гипоаллергенные шампуни, подходящие типу кожи. Мыть голову лысым людям следует так же часто, как и при наличии полноценной шевелюры, — добавила Ишбаева.



По ее словам, главный недостаток лысины — она позволяет солнечным лучам беспроблемно достигать участков кожи, которые совершенно не приспособлены для такого испытания. Поэтому лысому человеку следует прежде всего подружиться с солнцезащитным кремом (желательно SPF 30) с обоими типами фильтров (UVA, UVB), отметила Ишбаева.

Зимой нужен увлажняющий крем и обязательно шапка. Выбежать даже на пять минут на мороз без головного убора — шаг легкомысленный, который может быть чреват обморожением, ведь к макушке следует относиться как к особо чувствительной части тела, — подытожила врач.



Бьюти-блогер Рия Горбунова ранее рассказала, что при составлении графика мытья головы стоит отталкиваться от личных ощущений и уровня загрязнения волос. По ее словам, обладатели нормальной кожи могут мыть пряди два раза в неделю, но при использовании стайлинговых средств голова может загрязняться быстрее, чем обычно.