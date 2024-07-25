Терапевт поставила точку в споре, должны ли лысые люди мыть голову
Лысые люди должны мыть голову не реже, чем граждане с шевелюрой, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева. Медик объяснила, что пациентам без волос лучше предпочесть гипоаллергенные шампуни, подходящие конкретному типу кожи.
Шампуня потребуется мало, но совсем отказываться от него не следует, если на голове имеются хоть какая-нибудь растительность. Лучше выбрать гипоаллергенные шампуни, подходящие типу кожи. Мыть голову лысым людям следует так же часто, как и при наличии полноценной шевелюры, — добавила Ишбаева.
По ее словам, главный недостаток лысины — она позволяет солнечным лучам беспроблемно достигать участков кожи, которые совершенно не приспособлены для такого испытания. Поэтому лысому человеку следует прежде всего подружиться с солнцезащитным кремом (желательно SPF 30) с обоими типами фильтров (UVA, UVB), отметила Ишбаева.
Зимой нужен увлажняющий крем и обязательно шапка. Выбежать даже на пять минут на мороз без головного убора — шаг легкомысленный, который может быть чреват обморожением, ведь к макушке следует относиться как к особо чувствительной части тела, — подытожила врач.
Бьюти-блогер Рия Горбунова ранее рассказала, что при составлении графика мытья головы стоит отталкиваться от личных ощущений и уровня загрязнения волос. По ее словам, обладатели нормальной кожи могут мыть пряди два раза в неделю, но при использовании стайлинговых средств голова может загрязняться быстрее, чем обычно.