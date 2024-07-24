В Роспотребнадзоре подтвердили безопасность чайных пакетиков-пирамидок

После нескольких публикаций о возможном вреде заваривания чая, расфасованного в "капроновые" пирамидки, вопросом озаботились некоторые депутаты, а также в потребительском сообществе. Руководитель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился с запросом в контролирующий орган - Роспотребнадзор. В ведомстве подтвердили, что "пирамидки" являются безопасной упаковкой.

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Чайная продукция является объектом технического регулирования, поэтому требования к упаковке, в том числе полимерной, установлены в техническом регламенте Таможенного союза, пояснили в Роспотребнадзоре (ответное письмо есть в распоряжении "РГ").

При этом вся пищевая продукция выпускается в обращение на рынке только при ее соответствии указанному техническому регламенту и при условии, что она прошла оценку соответствия требованиям технических регламентов. Эти правила, естественно, касаются и чая, расфасованного в одноразовые пакетики, включая и "пирамидки".

Роспотребнадзор проводит оценку соответствия и необходимую идентификацию выпущенной в обращение продукции, заверили в федеральной службе.