Онкодерматолог не рекомендовала загорать детям до года

Врач-онкодерматолог Ольга Машкова рекомендует детям до года не загорать и избегать избыточной инсоляции, так как это может негативно повлиять на иммунитет. Об этом сообщает РИАМО. Также не следует допускать солнечных ожогов и не считать темный загар признаком здоровья.

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Важно защищать кожу от солнечных лучей, чтобы избегать перерождения кожных образований в опухоли. Она также предупреждает об опасности самолечения при повреждении родинок или появлении пигментных пятен. Вместо этого следует обратиться к врачу.

Машкова советует употреблять природные антиоксиданты — морковь, томаты, растительные масла, зеленый чай — и регулярно осматривать кожу.