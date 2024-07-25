Накапливают ли лесные грибы трупный яд: вот что говорят эксперты

В последнее время ходит много разговоров о том, скапливается ли трупный яд в грибах. Однако обоснованы ли эти страхи? В этом вопросе разобрались эксперты.

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Трупный яд — это устаревшее название птомаина (научный термин). Процесс разложения живого существа начинается сразу после смерти и включает в себя сразу несколько этапов.

На ранних стадиях тело высыхает, охлаждается, коченеет и покрывается трупными пятнами. Далее начинается клеточный аутолиз — саморастворение мертвых клеток, приводящее к образованию птомаинов. На поздней стадии труп раздувается, появляется характерный запах, цвет кожи меняется, следом начинается колонизация насекомыми, заканчивается все скелетированием.

Во время этого процесса в окружающую среду выделяются птомаины. Однако их не стоит бояться, так как большинство из них малотоксичные. При этом птомаины разлагаются довольно быстро до нейтральных соединений. Обычные лесные грибы в разложении не участвуют.

Ранее ученые Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что растущие на Урале трутовые грибы могут подавлять раковые клетки. Специалисты установили, что этот вид грибов богат антиоксидантами.