Гинеколог предупредила о вреде использования ежедневных прокладок

Они могут нарушить гомеостаз в интимной зоне. Синтетический материал и полиэтиленовый слой гигиенического средства не пропускают воздух.

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Это ведёт к размножению бактерий, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача ГКб 52 Вера Коренная.

«Любая девочка, девушка, женщина понимает, как выглядит прокладка, в том числе ежедневная. Есть клеевой слой, который приклеивает прокладку к трусикам, он полиэтиленовый, плотный, не пропускающий воздух, дальше впитывающий слой, который хоть и пористый, но достаточно плотный, тоже не пропускающий воздух. Сверху есть нетканный элемент, который обеспечивает мягкий контакт с женскими половыми органами. Это такой пирог, который ограничивает поступление свежего воздуха к интимной зоне, нет аэрации, как бы в рекламе ни говорили, что прокладка дышащая. Если свежий воздух не поступает, там всё время тепло, влажно, это может нарушить функционирование в области интимной зоны, может нарушиться гомеостаз. Ежедневную прокладку для ежедневного использования мы точно не рекомендуем».



Ранее Коренная похвалила молодых пациенток за интерес к здоровью и регулярные медосмотры. Они ежегодно посещают врачей, им по графику делают цитологические мазки и УЗИ органов малого таза. Такова особенность современного поколения, рассказала главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы.