Назван популярный продукт для сохранения молодости кожи

Употребление моркови трижды в неделю может улучшить состояние кожи и повысить иммунитет. Популярный продукт для сохранения красоты и здоровья назвало издание StudyFinds со ссылкой на недавнее исследование.

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Регулярное употребление молодой моркови в качестве перекуса на десять процентов повышает уровень каротиноидов в коже, уменьшающих ее чувствительность к ультрафиолету. Это, согласно выводам ученых, позволяет дольше сохранять молодость кожи. Однако эта закономерность распространяется только на молодых людей.

Также сообщается, что высокий уровень каротиноидов снижает риск развития хронических заболеваний, а также рака и болезней сердца.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект. Чем больше человек бывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.