Названы самые полезные блюда из ресторанов фастфуда

Рестораны «быстрой еды» торгуют не только вредной пищей, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова. По ее словам, среди фастфуда можно найти полезные салаты, а вместо майонеза лучше заказать кетчуп или горчицу.

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Практически в каждом меню кафе «быстрой еды» есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке, — добавила эксперт.



Собеседница напомнила, что из мясных блюд лучше отдать предпочтение курятине, а не свинине или говядине. Врач подчеркнула, что более полезен печеный картофель, а не приготовленный во фритюре.

Если же вы любите картофель, помните: его можно есть, но не в сочетании с мясом. И опять же, лучше заказать печеный картофель, чем приготовленный во фритюре. Выбирайте кетчуп или горчицу, и забудьте о соусах на основе майонеза. От пиццы лучше отказаться совсем — смесь теста, сыра, мяса и морепродуктов — не лучший вариант. Это калорийная бомба, — рассказала Сухорукова.



Медик объяснила, что лучше заказать овощную пиццу, «если не в силах удержаться». Сухорукова добавила, что из напитков больше подойдут минеральная вода, чай и кофе без молока и сахара, а не сладкая газировка.

Диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова ранее рассказала, что орехи, бобовые, каши, фрукты и овощи полезны для обмена веществ. По ее словам, эти продукты являются источниками пищевых волокон, которые нужны для нормальной работы ЖКТ.