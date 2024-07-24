Врачи развеяли распространенный миф о пользе молока

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале опровергли распространенное заблуждение о том, что обезжиренное молоко полезнее обычного. Выпуск передачи, в котором медики развеяли распространенный миф о пользе молока, доступен на сайте телеканала.

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Коновалов рассказал, что молоко полезно для костей благодаря высокому содержанию кальция. При этом врач подчеркнул, что молоко также содержит витамин D, который необходим для того, чтобы кальций усваивался.

«Витамин D — это жирорастворимый витамин, поэтому если вы пьете обезжиренное молоко, надо понимать, что витамин D вы не получите, а это — крепость костей, встраивание кальция. Но самое главное — это иммунитет. Без витамина D наши клетки, лимфоциты, неактивны», — подчеркнула Малышева.



Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.