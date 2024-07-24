Тренер назвала новые тренды в фитнесе

Глава отдела подготовки педагогов, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина отметила, что в современном ритме жизни людям сложно выделить время на поездки и занятия в крупных фитнес-центрах.

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Эксперты индустрии отмечают, что вырос интерес к домашним мини-студиям. Этот тренд подтверждают и исследования, подчеркнула эксперт.

Из-за небольшого формата таких заведений, занятия проходят по программам «мягкого» фитнеса, нетребующего большого количества габаритных тренажеров. Студии, как правило, располагаются в крупных жилых комплексах, спальных районах. Люди тренируются до или после работы.

Еще одним трендом стало возвращение интереса к классической хореографии, в частности к балету.

Бахтурина в беседе с «Южным Федеральным» рассказала, что отмечается спрос в том числе и на смежные направления: барре, танцы, балетная подкачка, партерная хореография.

По словам эксперта, «мягкий фитнес» интересен людям, посещающим занятия ради расслабления, здоровья и повышения выносливости, а также подтянутой фигурой. Такие тренировки доступны гораздо большему числу людей. В них почти нет ограничение по возрасту и уровню подготовки, уточнила Бахтурина.

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