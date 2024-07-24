Специалист назвал самый полезный сорт зеленого чая

Зеленый чай пользуется большой популярностью. Он идеально подходит для жаркой погоды, так как прекрасно освежает и утоляет жажду. Существует множество сортов, которые отличаются друг от друга ароматом, цветом, скруткой и полезными качествами. О том, какой сорт зеленого чая наиболее благотворно сказывается на организме человека, рассказала сооснователь сети чайных станций бренда TAPIERA Анастасия Махонина.

© Global Look Press

«Как показала практика, наиболее полезный вид зеленого чая тот, который подвергается обжарке. Под действием высоких температур количество кофеина и танина в сырье сокращается, но вот уровень пиразинов – ароматических соединений, растет. Это делает напиток энергетически заряженным: настроение повышается, проходит усталость, ускоряется кровообращение. Но при этом его можно даже пить перед сном. Среди таких видов зеленого чая особой популярностью пользуется ходзича», — поясняет Анастасия Махонина.



Ходжича – «жареный чай»

Этот вид чая появился сравнительно недавно, а именно в 20-е года прошлого века в Японии. Один торговец решил восстановить подпорченный товар и обжарил его. При заваривании получался удивительный мягкий напиток насыщенного золотистого цвета с нотками ореха и ванили. Он быстро завоевал сердца простых японцев. И, хотя, для традиционных чайных церемоний его не используют, но вот в обыденной жизни добавляют даже в пиво и мороженное.

Ходжича или ходзича изготавливается чаще всего из листьев Банча. В идеале они должны обжариваться в фарфоровой посуде на древесном угле, но допускается в домашних условиях использование газовой плиты. Во многих японских семьях хранятся специальные керамические котелки для обжаривания ходзича.

Крупные листья и стебли чая обжариваются до получения коричневого или медного оттенка. При заваривании напиток приобретает янтарный оттенок. Ходзича для продажи изготавливается в нескольких вариантах. Можно встретить обжаренные крупные листы вместе со стебельками, а также измельченное сырье до состояния пудры или порошка.

Кому подходит ходзича?

Это уникальный напиток. В нем очень мало кофеина и почти отсутствует танин, что дает возможность пить его людям с повышенным артериальным давлением, а также тем, кто страдает бессонницей. Зимой он помогает согреться, а летом, наоборот, прекрасно освежает, особенно если его охладить и подавать со льдом. В Японии же этот чай предпочитают пить после обеда для того, чтобы ускорить пищеварение.

Напиток прекрасно подходит для середины дня, так как помогает взбодриться и снимает усталость. Жареный зеленый чай улучшает когнитивные способности и повышает реакцию.