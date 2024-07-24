Специалист назвал самый полезный сорт зеленого чая
Зеленый чай пользуется большой популярностью. Он идеально подходит для жаркой погоды, так как прекрасно освежает и утоляет жажду. Существует множество сортов, которые отличаются друг от друга ароматом, цветом, скруткой и полезными качествами. О том, какой сорт зеленого чая наиболее благотворно сказывается на организме человека, рассказала сооснователь сети чайных станций бренда TAPIERA Анастасия Махонина.
«Как показала практика, наиболее полезный вид зеленого чая тот, который подвергается обжарке. Под действием высоких температур количество кофеина и танина в сырье сокращается, но вот уровень пиразинов – ароматических соединений, растет. Это делает напиток энергетически заряженным: настроение повышается, проходит усталость, ускоряется кровообращение. Но при этом его можно даже пить перед сном. Среди таких видов зеленого чая особой популярностью пользуется ходзича», — поясняет Анастасия Махонина.
Ходжича – «жареный чай»
Этот вид чая появился сравнительно недавно, а именно в 20-е года прошлого века в Японии. Один торговец решил восстановить подпорченный товар и обжарил его. При заваривании получался удивительный мягкий напиток насыщенного золотистого цвета с нотками ореха и ванили. Он быстро завоевал сердца простых японцев. И, хотя, для традиционных чайных церемоний его не используют, но вот в обыденной жизни добавляют даже в пиво и мороженное.
Ходжича или ходзича изготавливается чаще всего из листьев Банча. В идеале они должны обжариваться в фарфоровой посуде на древесном угле, но допускается в домашних условиях использование газовой плиты. Во многих японских семьях хранятся специальные керамические котелки для обжаривания ходзича.
Крупные листья и стебли чая обжариваются до получения коричневого или медного оттенка. При заваривании напиток приобретает янтарный оттенок. Ходзича для продажи изготавливается в нескольких вариантах. Можно встретить обжаренные крупные листы вместе со стебельками, а также измельченное сырье до состояния пудры или порошка.
Кому подходит ходзича?
Это уникальный напиток. В нем очень мало кофеина и почти отсутствует танин, что дает возможность пить его людям с повышенным артериальным давлением, а также тем, кто страдает бессонницей. Зимой он помогает согреться, а летом, наоборот, прекрасно освежает, особенно если его охладить и подавать со льдом. В Японии же этот чай предпочитают пить после обеда для того, чтобы ускорить пищеварение.
Напиток прекрасно подходит для середины дня, так как помогает взбодриться и снимает усталость. Жареный зеленый чай улучшает когнитивные способности и повышает реакцию.