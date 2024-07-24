Малосольные огурцы оказались неожиданно богаты витаминами

Малосольные огурцы являются отличным источником витаминов A, B, C и K, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Она добавила, что в данном продукте также содержатся магний, калий и марганец.

© РИА Новости

Желательно готовить малосольные огурцы из домашних огурцов, чтобы избежать нитратов и пестицидов. Они обладают рядом полезных свойств, но имеют и некоторые потенциальные недостатки. Как и свежие, малосольные огурцы сохраняют в своем составе витамины (A, B, C, K) и минералы (магний, калий, марганец), важные для поддержания здоровья, — заявила Лялина.



По ее словам, малосольные огурцы низкокалорийные и подходят для тех, кто следит за весом. Эксперт напомнила, что блюдо богато пищевыми волокнами, предотвращающими запоры.

Малосольные огурцы — низкокалорийные, поэтому полезны следящим за весом. Содержат пищевые волокна, улучшающие пищеварение и предотвращающие запоры. Благодаря высокому содержанию воды способны поддерживать водный баланс в организме, а в жаркую погоду — восполнять потери воды и электролитов вследствие потоотделения, — подытожила Лялина.



Диетолог Михаил Гинзбург ранее предупредил, что модная низкоуглеводная карнивор-диета, или «диета хищников», поможет похудеть, но едва ли она полезна для здоровья. По его словам, в такой режим питания входят мясо, птица, морепродукты, яйца и жирные молочные продукты, а продукты растительного происхождения исключаются.