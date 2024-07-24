Доктор перечислила продукты, которые помогут продержаться до конца рабочего дня

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина назвала продукты, способные повысить работоспособность.

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«Первыми в списке, конечно, будут фрукты. Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо - нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии», – сообщила врач в интервью РИА Новости.



Она также порекомендовала почаще употреблять в пищу жирные сорта рыбы и нежирное мясо. Полезны будут овощи и каши из цельного зерна, а также шоколад.

Ранее «СП» писала о том, что некоторые компоненты зубной пасты опасны для здоровья, так как они оказывают негативное воздействие на зубы и дёсна.