Врачи перечислили три гарнира, помогающие очистить сосуды и кровь без лекарств

Многие относят хлеб и углеводы к вредной пище, стараясь исключить ее из рациона. Но несколько круп и цельнозерновой хлеб необходимы для работы сердечно-сосудистой системы, сообщили врачи. Особенно полезны бурый рис, гречка и полба. Они помогают выводить «плохой» холестерин, передает «Здоровое-питание.рф» со ссылкой на медиков.

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Профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ Нана Погосова рассказала, что источники клетчатки, как губка, впитывают избыток насыщенных жиров. После чего провокаторы инфарктов, затрудняющие кровоток и засоряющие сосуды, покидают организм.

Для сохранения здоровья сердца и сосудов каждый день следует съедать пять порций овощей и фруктов — всего 500 граммов.

— Это одно яблоко и болгарский перец или два помидора, — отметили врачи.



Они предупредили, что при недостаточном количестве клетчатки в организме кишечник может работать с перебоями — его содержимое никуда не двигается и начинает всасываться в кровь.

Кроме того, мясо лучше есть нежирное, чего нельзя сказать о рыбе. Полезно есть не только лосось, но и сельдь, скумбрию. Для профилактики атеросклероза нужно употреблять рыбу хотя бы 1–2 раза в неделю.

Среди самых вредных продуктов для сосудов названы сахар, если это более 50 граммов продукта в день, трансжиры и соль, передает «Российская газета».

Несбалансированное питание и нехватка необходимых организму микроэлементов могут стать причинами преждевременного старения. О том, как сделать свой рацион более сбалансированным и дольше сохранять молодость, рассказали врачи-диетологи.