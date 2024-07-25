Ученые предупредили о вреде для здоровья сахара в хлопьях для завтрака

Есть несколько причин, по которым сладкие хлопья сейчас так популярны. Это их вкус, простые ингредиенты, отличный маркетинг. Но эти продукты также могут навредить организму.

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В одном исследовании в 2006 году учёные предоставили крысам выбор между подслащённой сахарином водой и кокаином. 94% грызунов предпочли сахарин. А из тех, кто был зависим от кокаина, 100% выбрали сахарин.

Но, скорее всего, наша любовь в сладкому объясняется врождённым и универсальным предпочтением такого вкуса. Особенно это касается детей.

Сейчас количество сахара в сладких хлопьях снизилось до 45,9% от веса в 1985 году. Однако всё равно более 30% веса сухих завтраков — это сахар.

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Во многих брендах сладких хлопьев содержится от 10 до 14 граммов «добавленного сахара» на порцию, а в некоторых ещё больше. Добавленные сахара — это пустые калории. Они добавляются в продукт только для улучшения вкуса.

Высокогликемические, простые углеводные продукты, такие как сладкие хлопья, приводят к повышению уровня липидов в крови, усилению голода и большему выбросу инсулина. Всё это повышает риск возникновения болезней сердца и диабета 2 типа.

Если же вы потребляете в качестве сахара более 13% от общего числа калорий, то это увеличивает ваши шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Наоборот, диеты с низким гликемическим индексом учёные связывают с улучшением показателей сахара в крови, липидов в крови и со снижением массы тела.

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