Невролог рассказал о доступных способах продлить молодость мозга

Мозг должен постоянно работать, чтобы быть молодым и здоровым, рассказал невролог Юрий Шулев. Его слова о доступных способах продлить молодость мозга приводит издание «Доктор Питер».

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Доктор призвал постоянно нагружать мозг, так как у тех, кто много читает, учит иностранные языки, решает задачи, мозг сохраняется лучше. Он добавил, что перегрузить мозг невозможно.

Еще одним условием продления молодости мозга доктор назвал положительные эмоции.

«Не надо друг другу хамить, не надо друг друга ненавидеть. Вы можете не разделять точку зрения другого человека, но поставьте себе внутренние тормоза. Это важный фактор профилактики здорового мозга», — сказал он.



Невролог объяснил, что при негативных эмоциях вырабатываются гормоны стресса, из-за которых растягиваются сосуды. Если внутренний слой сосуда — эпителий — рвется, то образуется тромб или бляшка. Лучше ограждать себя приятными людьми, общение с которыми приносит радость, заключил Шулев.

Ранее невролог Николай Шамалов предостерег от главной ошибки при инсульте. По его словам, пациенту с инсультом до приезда скорой помощи нельзя давать пить, есть и лекарства.