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Назван способ улучшить память

Часто ухудшение памяти происходит на фоне хронического стресса и переутомления, рассказала невролог Дарья Ермакова. Беседу с врачом опубликовал Telegram-канал Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы.

Назван способ улучшить память
© Lenta.ru

Первым способом улучшить память она назвала отказ от вредных привычек: курения, алкоголя, употребления психоактивных веществ. Невролог добавила, что память поможет улучшить соблюдение гигиены сна, а особенно важным она считает сон в промежутке между 22:00 и 2:00.

«Чтение и изучение иностранных языков полезно в любом возрасте — это очень хорошая тренировка памяти и поддержание активности головного мозга», — добавила Ермакова.

Врач также посоветовала составлять перечень дел или списки продуктов, которые надо купить, чтобы тренировать память и запоминание, а также использовать при готовке рецепты, поскольку следование пошаговой инструкции тренирует концентрацию внимания, краткосрочную и оперативную память.

Наконец, Ермакова рекомендовала больше общаться с людьми, разговаривать по телефону, рассказывать близким истории. При общении, объяснила она, активно работает оперативная память и тренируется способность запоминать, усваивать и пересказывать информацию.

Ранее клинический психолог высшей квалификации, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал необычный способ распознать развитие слабоумия на ранней стадии. Одним из признаков ухудшения умственных способностей человека Мелехин считает плохую кредитную историю.

ЗОЖ
Дарья Ермакова
Алексей Мелехин